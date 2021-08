Carlos César reeleito presidente do PS com mais de 90% dos votos

Carlos César foi este sábado reeleito presidente do PS com mais de 90% dos votos na abertura do 23ª Congresso Nacional deste partido, que vai decorrer até domingo na Arena de Portimão.

Na votação, que se fez por via eletrónica, o ex-líder parlamentar dos socialistas obteve 745 votos a favor e 76 brancos, num total de 821 votantes.

Membro do Conselho de Estado, líder do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012, Carlos César é presidente do PS desde 2014.

A candidatura de Carlos César, que não teve oposição, foi subscrita por socialistas de diferentes sensibilidades políticas, desde Francisco, a Manuel Alegre ou Daniel Adrião, pelo secretário-geral do partido, António Costa, e pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Na mesma série de votações, foram também eleitos por expressivas maiorias (superiores a 90%), a Comissão de Verificação de Poderes, a Mesa do Congresso e a Comissão Honra.

César disse hoje que o presidente social-democrata, Rui Rio, só podia estar a falar "por experiência própria" quando disse que sem o atual secretário-geral, António Costa, o PS "parte-se todo".

"Presumo que o líder da oposição diz isso por experiência própria, mas o PS tem evidenciado que é bem diferente", disse Carlos César aos jornalistas à chegada ao 23.º Congresso do Partido Socialista, em Portimão.

O presidente do PS reagiu às declarações de Rio em entrevista ao semanário Expresso, no final de julho, na qual disse que o PS "parte-se todo se ele [Costa]" sair".

Carlos César rejeitou ainda que o partido estivesse a dar um sinal sobre a sucessão de António Costa ao colocar, na mesa do congresso, ao lado do atual secretário-geral, quatro dos potenciais candidatos: Pedro Nuno Santos (ministro das Infraestruturas e da Habitação), Fernando Medina (presidente da Câmara de Lisboa (Ana Catarina Mendes (líder parlamentar) e Mariana Vieira da Silva (ministra de Estado e da Presidência) ao lado do atual secretário-geral.

"Não há nenhum sinal sobre essa matéria, mas admito que seja legítimo que quando estamos confrontados com uma fotografia façamos comentários sobre ela", sustentou.

Sobre as autárquicas o presidente do PS salienta que o partido é o "único que nas próximas autárquicas apresenta candidaturas a todos as autarquias". "Tenho a esperança de sermos merecedores e termos uma grande vitória na maioria delas", acrescenta.



Carlos César reforçou ainda a necessidade de aproximar mais os eleitos e eleitores, melhorando a legislação eleitoral.