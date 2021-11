Guerra no CDS-PP sem fim à vista

O CDS-PP continua com a guerra interna e parece não ter fim à vista, com a continuação de troca de acusações e com a debandada de militantes, entre eles dois históricos do partido: Adolfo Mesquita Nunes e António Pires de Lima.Só nos últimos dois dias, foram oito os militantes que se desfiliaram, em reação ao adiamento do Congresso só para depois das Legislativas e à maneira como foi decidido o adiamento: num Conselho Nacional extraordinário que aconteceu apesar do tribunal do partido ter aceitado a impugnação pedida pelo candidato à liderança do partido, Nuno Melo.