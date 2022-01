O fundador do Livre, Rui Tavares, acusou esta segunda-feira a ‘geringonça’ de ter feito desaparecer o voto útil e desejou que o partido consiga eleger um grupo parlamentar nas legislativas deste mês. "O voto útil desapareceu com a geringonça. Agora António Costa está a tentar voltar a ressuscitar o papão do voto útil em Portugal", disse Rui Tavares em entrevista à CMTV, na qual também voltou a insistir num acordo escrito para dar apoio ao PS, caso este ganhe as eleições.