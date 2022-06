Apoio à Ucrânia e Conceito Estratégico da NATO abordados no Conselho de Defesa

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) abordou esta segunda-feira a revisão do Conceito Estratégico da NATO e foi feita uma apresentação sobre o apoio de Portugal à Ucrânia no contexto do conflito, divulgou esta segunda-feira a Presidência da República.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, este órgão de consulta reuniu-se esta segunda-feira e "deu parecer favorável, por unanimidade, a reajustamentos circunscritos à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2022, aprovada em 26 de novembro de 2021".

Além disto, "por se tratar da primeira reunião em que participam os membros do XXIII Governo", de acordo com a nota, foi feito um ponto de situação das Forças Nacionais Destacadas, abordada a revisão da Lei de Programação Militar -- que tem início este ano -- e "prestada informação sobre a situação dos efetivos das Forças Armadas".

"Foi ainda versada a questão da revisão do Conceito Estratégico da NATO, bem como realizada apresentação do apoio de Portugal à Ucrânia", lê-se na nota.

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu-se em sessão ordinária, por videoconferência, presidida pelo chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir do Palácio de Belém.