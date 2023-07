João Gomes Cravinho teve conhecimento, enquanto ministro da Defesa, do contrato de assessoria suspeito que Marco Capitão Ferreira celebrou com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), em 25 de março de 2019.



O ex-secretário de Estado da Defesa, que se demitiu há duas semanas do cargo por ser suspeito de corrupção, ganhou 61 500 euros por um contrato que executou em cinco dias, depois de ter estado quase dois meses a trabalhar sem qualquer relação contratual com o Ministério da Defesa.









