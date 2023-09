As casas de segunda habitação vão ficar excluídas do mecanismo criado pelo Governo para amenizar os efeitos da subida das taxas de juros nas prestações mensais do crédito à habitação, revelou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina. A medida inclui todos os contratos já renegociados com os bancos e deverá abranger entre um milhão a 900 mil famílias, adiantou, após a reunião do Conselho de Ministros, em Leiria.









