MNE esclarece que não há portugueses feridos no acidente de autocarro em Veneza

O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu esta quinta-feira que não há registo de feridos de nacionalidade portuguesa no acidente de autocarro de terça-feira à noite na região de Veneza e que causou 21 mortos, dois dos quais portugueses.

Na quarta-feira à noite, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tinha avançado que dois portugueses morreram e um ficou ferido no acidente de autocarro na região de Veneza, no nordeste de Itália.

Numa informação esta quinta-feira enviada à Lusa, o MNE indica que as autoridades italianas acabam de confirmar oficialmente a morte de dois cidadãos portugueses, na sequência do acidente de autocarro ocorrido em Veneza, e não registam feridos de nacionalidade portuguesa.

O MNE refere que acompanha a situação, através da Embaixada de Portugal em Roma, estando já em contacto com os familiares do casal falecido.

O prefeito de Veneza divulgou ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com os 'media' italianos, a nacionalidade de todas as vítimas do acidente de autocarro: nove ucranianos, quatro romenos, três alemães, dois portugueses, um italiano [o motorista], um croata, e um sul-africano.

As autoridades de Veneza pediram ao Governo italiano que decretasse três dias de luto na região pela morte das 21 pessoas num autocarro que caiu de um viaduto.

Além de 21 mortos, o acidente provocou pelo menos 15 feridos.

Os passageiros do autocarro eram maioritariamente turistas estrangeiros jovens que regressavam a Veneza de um parque de campismo próximo.

O veículo era um autocarro elétrico que se incendiou depois de cair de uma altura de cerca de 15 metros, ao derrubar a proteção do viaduto.