"Estabilidade política foi o que os portugueses quiseram", diz António Costa no debate do Estado da Nação

O debate inicia-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro, António Costa, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares

e dos Deputados únicos





A contestação social, problemas do custo de vida, a inflação, as greves na educação, na saúde, na justiça e o problema dos preços da habitação, são os sete temas que deverão marcar o debate.



Ao minuto Atualizado a 20 de jul de 2023 | 15:50

15:50 | 20/07 Eurico Brilhante Dias diz que o País "teve que enfrentar momentos difíceis durante o ano" O deputado do PS, Eurico Brilhante Dias, refere que "Portugal está melhor, porque o Governo foi capaz perante a crise e perante a urgência, de implementar políticas".



"Quando dizemos que o emprego atinge máximos nada diz", refere o deputado do PS a Joaquim Miranda Sarmento.



"O país teve que enfrentar momentos difíceis durante o ano. Teve que responder ao custo da energia", afirma.



"Portugal está melhor porque não é o país que a oposição previu. Todas as profecias da oposição à direita falharam. Felizmente os portugueses e as portuguesas vivem no país do PS e não no país negro que constantemente a nossa oposição à direita apresenta", acrescenta.

15:41 | 20/07 "Nós não negamos a existência dos problemas", afirma António Costa António Costa responde a Joaquim Miranda Sarmento e afirma que o Governo não "nega a existência dos problemas" e enumera medidas tomadas como por exemplo o programa Mais Habitação e a descida do iva para zero.



15:35 | 20/07 "Um dos problemas mais graves que o país atravessa" é a justiça, garante Joaquim Miranda Sarmento Joaquim Miranda Sarmento, deputado do PSD, questiona governo de António Costa.



"Este seu governo tem uma marca", afirma Joaquim Miranda Sarmento dando dois exemplos sobre os problemas que os portugueses enfrentam.



"Os pensionistas não conseguem comprar todos os medicamentos que necessitam. No crédito à habitação a prestação duplicou", exemplifica o deputado do PSD, acrescentando que as propostas apresentadas pelo PSD a estes problemas foram chumbadas na Assembleia.



"Governa há oito anos, mas a habitação, a saúde, os transportes [...] estão hoje pior do que o que estavam em 2015", assevera.



O deputado do PSD enumera os vários programas que o partido apresentou ao Governo e que este não aprovou.



"Um dos problemas mais graves que o país atravessa" é a justiça, garante Joaquim Miranda Sarmento.



15:11 | 20/07 "Estabilidade política foi o que os portugueses quiseram", diz António Costa no debate do Estado da Nação António Costa começa por dizer que "via-se com muita apreensão no ano passado" esta sessão legislativa, com uma "crise energética, subida das taxas de juro e a maior inflação dos últimos 30 anos".



"O emprego está nos máximos históricos. Portugal não foi o país que as oposições previam", remata.



"Nada propõem e tudo criticam", assevera o primeiro-ministro sobre a oposição.



"Portugal não estagnou, Portugal não entrou em recessão, Portugal não regressou à estagflação", afirma.



"Portugal só está melhor se os portugueses estiverem melhor", garante António Costa. Se os portugueses pagam "menos dois mil milhões de euros de IRS, se as crianças tiveram acesso a creches gratuitas, se 600 mil pessoas se libertaram de pobreza, se nunca houve tantos portugueses empregados, se a inflação já está a descer, então podemos dizer que os portugueses estão melhor e que o País está a melhorar", acrescenta.



"A estabilidade política foi a opção que os portugueses fizeram à pouco mais de um ano", afirma o primeiro-ministro.



António Costa garante que está conciente "do muito trabalho" que tem em mãos.



"Governaremos sempre a pensar nos portugueses", concluiu.

15:02 | 20/07 Começa o debate sobre o Estado da Nação

O debate sobre o Estado da Nação decorre esta quinta-feira no Parlamento.