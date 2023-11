Afonso Salema renuncia ao cargo de CEO da Start Campus

É há dois anos presidente executivo da Start Campus que entra na investigação pelo projeto do 'data center' em Sines. É engenheiro formado pelo Técnico e foi analista do BES.

Afonso Salema vai renunciar ao cargo de CEO da Start Campus, avançou esta sexta-feira a defesa do arguido. Afonso Salema é um dos arguidos da Operação Influencer e está indiciado por sete crimes.

À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, o advogado de Afonso Salema justificou a renúncia com "a proteção do nome bom nome da empresa, na proteção dos trabalhadores e do projeto".

Pedro Duro afirmou também que, independentemente de Afonso Salema ficar ou não em prisão preventiva, "há um conjunto de consequências até reputacionais que é preciso acautelar para assegurar o futuro da empresa e daqueles que nela trabalham".

O advogado admitiu ainda que "obviamente a empresa não tem a melhor imagem neste momento".

Segundo Pedro Duro, o interrogatório a Pedro Salema deverá começar a meio da tarde desta sexta-feira, uma vez que o interrogatório que começou de manhã estará a terminar.

Paulo Farinha Alves, advogado da empresa Start Campus, sediada em Sines e que também é arguida no processo, disse aos jornalistas que a ideia da empresa é continuar o trabalho que está a desenvolver em Portugal.