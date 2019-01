Aguiar-Branco renuncia ao cargo de deputado do PSD

Social-democrata afirma não precisar de "lugarzinhos".

José Pedro Aguiar-Branco renunciou ao cargo de deputado para mostrar a Rui Rio que não precisa "de lugarzinhos". O anúncio foi feito num a entrevista à RTP em que o social-democrata não poupou elogios a Luís Montenegro.



Aguiar-Branco garante ainda que não vai candidatar-se nas próximas eleições legislativas. "Toda a minha avaliação da situação não tem nada a ver nem com lugares nem com 'lugarzinhos' como aquilo, infelizmente, foi trazido para a discussão pública", disse à estação pública.



O social-democrata justificou ainda que a decisão de sair da Assembleia da República não tem a ver com a atual situação no PSD, mas sim com a vida que mantém além da política.



"O doutor Luís Montenegro foi um extraordinário líder parlamentar, num momento muito difícil da vida dos portugueses e de Portugal, demonstrou bom trabalho e, sobretudo, bom senso", concluiu sobre o antigo líder parlamentar do PSD.