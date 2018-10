Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno anuncia fim do adicional no imposto sobre gasolina

Decisão foi anunciada durante a tarde desta segunda-feira, no Parlamento.

17:37

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou esta segunda-feira, na Assembleia da República, que o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vai baixar, adiantando que será reposto o nível fiscal que vigorava antes do último aumento em 2016.



Mário Centeno fez este anúncio na sequência de uma intervenção do deputado do PCP Paulo Sá, no primeiro dos dois dias de debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.



O ministro das Finanças adiantou que a descida do ISP será feita por portaria, razão pela qual esta medida não consta da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.