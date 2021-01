Marcelo Rebelo de Sousa reeleito Presidente da República à primeira volta. Ana Gomes em segundo

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recolhe entre 58,8 e 60,6% segundo os resultados da projeção à boca das urnas realizada pela Intercampus para ae vence eleições presidenciaisMarcelo Rebelo de Sousa reeleito com um resultado entre 58,8 e 60,6% dos votos, segundo projeção da Intercampus para aAna Gomes fica em segundo lugar com um resultado entre 12,7 e 16,3% seguida de André Ventura com um intervalo entre 10,1 e 13,7%.Marisa Matias conseguirá entre 3,1 e 5,5% enquanto Tiago Mayan Gonçalves alcança entre 3,0 e 5,4%. João Ferreira recolhe entre 2,9% e 5,3%. Por último, Vitorino Silva consegue entre 1,6 e 4,0%.Em atualizaçãoSondagem realizada pela Intercampus para a CMTV no dia 24 de janeiro de 2021 com o objetivo de identificar o resultado da votação. Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. A amostra é constituída por 23581 entrevistas recolhidas em 18 freguesias de Portugal continental.O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 0,64%Informação recolhida de forma presencial e direta, através de simulação de voto em urna, à saída dos locais de voto