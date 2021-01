Marcelo Rebelo de Sousa reeleito Presidente da República. Acompanhe as eleições presidenciais ao minuto

População boicota eleições contra falta de médico de família em Águeda

Sem médico de família há praticamente um ano, a população da União de Freguesias de Belaizama do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, Águeda, decidiu esta manhã boicotar as eleições presidenciais e fechar as assembleias de voto das três freguesias.



Apenas em Agadão, as eleições já estão a decorrer. As portas foram lacradas com ferros e bancos de cimento impediam a entrada dos eleitores na junta de freguesia em Belaizama do Chão.



A GNR foi chamada e mantém-se nas três assembleias de voto, onde duas permanecem fechadas, com manifestações populares à porta.