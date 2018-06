Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou em Braga

Presidente foi levado para o Hospital de Braga por precaução.

12:55

Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal este sábado numa visita ao santuário do Bom Jesus, em Braga. O Presidente da República terá pedido um copo de água, mas acabou por desfalecer.



Foi à saída do santuário que o Presidente desmaiou. Foi levado em braços para o Hotel do Templo, próximo do local, para ser assistido.



Uma fonte presidencial terá confirmado ao Jornal de Negócios que Marcelo Rebelo de Sousa terá sofrido uma "quebra de tensão provocada pelo calor excessivo".



O INEM chegou ao local às 13h07 e assistiu o Presidente. Assessor de comunicação afirma que o presidente está a "apanhar ar" e os médicos aconselharam ida de Marcelo ao Hospital de Braga por precaução onde serão feitos exames.



Marcelo está consciente e, além da quebra de tensão tem uma gastroentrite.



Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.