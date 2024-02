Ana Gomes defende direito à greve dos polícias

Ana Gomes, ex-candidata à Presidência da República, mostrou-se favorável à possibilidade dos profissionais das forças de segurança fazerem greve."Pela necessidade de não deixar o processo desinstitucionalizar-se, eu seria a favor do direito à greve para estes profissionais com a devida regulação, naturalmente", disse, num espaço de comentário na SIC Notícias.A militante do PS foi, no programa televisivo, acusada de estar ao lado do Chega nesta opinião, mas desvalorizou a comparação."A questão não tem a ver com alinhamentos, tem a ver com a substância do assunto", respondeu.