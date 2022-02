André Ventura acusa António Costa de "tiques autoritários"

O anúncio, pelo gabinete do primeiro-ministro, de que reunirá, no dia 15, com todos os partidos que elegeram deputados, exceto com o Chega, levou esta segunda-feira o presidente do partido de extrema-direita a criticar António Costa: "Parece que os tiques autoritários da maioria absoluta já começaram", disse ao CM.

"É este o sentido de democracia do primeiro-ministro, excluir uma das maiores forças políticas do parlamento?", questiona André Ventura. No novo Parlamento, o Chega é o terceiro partido com mais deputados (12). O PS conseguiu a maioria absoluta nas eleições legislativas de 30 de janeiro.

O gabinete de António Costa anunciou na tarde desta segunda-feira reuniões com várias estruturas e "com os partidos políticos: Livre, PAN, BE, PCP, IL e PSD".