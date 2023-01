André Ventura afirma que João Gomes Cravinho "já não devia estar no Governo"

O líder do Chega, André Ventura, disse esta segunda-feira que João Gomes Cravinho "já não devia estar no Governo" e realçou o facto de que o ministro dos Negócios Estrangeiros sabia da derrapagem nas obras do Hospital Militar de Belém.Ventura disse que o Governo liderado por António Costa está envolvido em investigações e absoluto descrédito. "Se Cravinho acho que pode enganar um País inteiro está enganado. Como Como se mantém no cargo?", questionou ainda.Ventura disse que o Chega vai pedir a audição na Assembleia da República de "todos os responsáveis civis e militares" sobre a derrapagem orçamental das obras do Hospital Militar de Belém, e admite avançar com a proposta de uma comissão de inquérito. "O Chega vai chamar ao parlamento todos os responsáveis civis e militares das obras do Hospital Militar de Belém", afirmou o líder do Chega, em conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa.

"Todos serão chamados a responder em que momento ficou claro a derrapagem do valor das obras, em que momento foi o Governo informado dessa derrapagem e quais foram os responsáveis que autorizaram", salientou, indicando que "o pedido de valor tinha de ser autorizado também pelo Ministério das Finanças".

André Ventura defendeu que "houve responsáveis deste processo que podem ter responsabilidades políticas a ser acatadas".



O líder do Chega criticou ainda a postura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e desafiou-o a demitir o Governo. "Se o País não quer eleições, se o Presidente da República entende que não é preciso ir a eleições, então que demita o Governo", afirmou.



O líder do Chega disse ainda que a ideia de que Alexandra Reis não tem de devolver a indemnização que recebeu da TAP, no valor de 500 mil euros, é absurda e "ilegal".



"Meio milhão de euros é aquilo que muitos não terão numa vida de salários", realçou ainda André Ventura.