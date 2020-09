André Ventura anuncia criação de secretário-geral do partido

O presidente do Chega anunciou este sábado mais uma alteração aos estatutos do partido para criar os postos de secretário-geral e de secretário-geral adjunto com vista a uma melhor coordenação da vida interna.

André Ventura, na sua segunda e mais longa intervenção (39 minutos) do primeiro dia de trabalhos da II Convenção Nacional, em Évora, entrecortado por gritos eufóricos pelo seu nome e por palmas, justificou a decisão com o rápido crescimento do partido.

"O partido cresceu muito rápido, assente na força daqueles que, no início, deram tudo o que puderam. Temos de melhorar a comunicação interna, articular de forma ajustada as relações entre a direção nacional e as suas secções distritais e futuros núcleos concelhios", disse, declarando em seguida a criação dos lugares de secretário-geral e secretário-geral-adjunto.