André Ventura descreve Rui Cristina como "um dos melhores deputados do PSD" e possível "mais-valia para o Chega"

André Ventura abordou esta segunda-feira a decisão do deputado Rui Cristina de abandonar o PSD por divergências com a liderança de Luís Montenegro.Em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega descreveu-o como "um dos melhores deputados" social-democratas na atual legislatura. Confrontado com a hipótese de o parlamentar vir a integrar as listas do partido nas eleições legislativas de março, André Ventura admitiu que Rui Cristina "seria uma mais-valia para o Chega".O presidente do Chega comentou também o congresso da Aliança Democrática, realizado no domingo, lamentando a forma como o PSD e o CDS-PP "deixam a esquerda continuar a cavalgar" por não encararem o problema da corrupção. "Aqueles que dizem ser alternativa não têm uma palavra" sobre o tema, apontou.Já o Chega prepara-se para "apresentar o programa eleitoral na sexta-feira", definindo o combate à corrupção como "prioridade".