André Ventura foi o candidato às presidenciais que mais recebeu em subvenções, seis vezes mais que Marcelo Rebelo de Sousa, o vencedor e atual Presidente da República.Ventura ficou com 146.072 euros, Ana Gomes com 132.434 e Marcelo Rebelo de Sousa apenas recebeu 24 mil euros, revela o DN.Segundo o mesmo meio, estas foram as eleições presidenciais mais baratas de sempre para o erário público.