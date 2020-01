O líder do Chega, André Ventura, propôs esta terça-feira a deportação de Joacine Katar Moreira, deputada do Livre.Ventura reagiu a uma notícia sobre a proposta do Livre para que o património das ex-colónias em museus seja devolvido às comunidades de origem."Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria mais tranquilo para todos... inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!", disse o líder do Chega.