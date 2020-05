André Ventura reage a ataque do futebolista Ricardo Quaresma

O deputado do Chega, André Ventura, já reagiu ao

pretos, brancos e até ciganos. Em todos bate no coração a vontade de dar a glória ao país e no momento de levantar os braços e celebrar um golo acredito que nenhum português celebre menos porque o jogador é preto, branco ou cigano.



Eu sou cigano. Cigano como todos os outros ciganos e sou português como todos os outros portugueses e não sou nem mais nem menos por isso.



Como homem, cigano e jogador de futebol já participei em várias campanhas de apelo contra o racismo, não porque parece bem mas porque acredito que somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos.



O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade.



Olhos abertos amigos, o populismo diz sempre que é simples marcar golo mas na verdade marcar um golo exige muita tática e técnica.



Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve para criar guerras entre os homens em que apenas quem as provoca é que ganha algo com isso.



Olhos abertos amigos, a nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros...isto se queremos chegar ao céu.

"É lamentável que um jogador da seleção nacional se envolva em política", atirou o deputado do Chega.O futebolista português Ricardo Quaresma atacou esta terça-feira à noite o deputado do Chega, André Ventura, após este ter proferido algumas afirmações sobre a etnia cigana.Numa publicação feita nas redes sociais, Quaresma escreve: "olhos abertos amigos, a nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros...". Na mesma publicação afirma ainda "diz chega ao Ventura" e deixa um link para a sua conta de Facebook.Já no seu Facebook, o futebolista escreve um longo texto sobre o deputado e as suas afirmações. "Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os outros", começa passando depois por mencionar a distinção de raça ou cor.Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo.A seleção nacional de futebol é de todas as cores,