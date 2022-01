António Costa admite salário mínimo superior a 900 euros em 2026

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta segunda-feira que o salário mínimo nacional poderá ultrapassar os 900 euros até 2026."Pode ser possível ir mais além", disse o secretário-geral do PS em entrevista à Rádio Renascença."Temos verificado com muita satisfação que muitos empresários dizem que temos que dar um salto relativamente ao salário mínimo. Tive uma reunião com empresários e alguns disseram que, pelo menos, mil euros deveria ser o nível do salário mínimo nacional", começou por dizer António Costa."O nosso compromisso são os 900 euros, mas obviamente desejaríamos que, no acordo que está em negociação em sede de Concertação Social pudesse ir mais além", afirmou.