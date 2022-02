António Costa afirma que só fará convites para a sua equipa na proximidade da posse do Governo

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que só fará convites para a sua equipa "na proximidade" do dia 23, quando o executivo tomar posse, e que adiantou que na semana seguinte conta debater no parlamento o programa do Governo.

Este calendário foi transmitido por António Costa aos jornalistas, em São Bento, antes de iniciar uma ronda de audiências com representantes de entidades da sociedade civil, parceiros sociais e partidos com representação parlamentar, tendo em vista preparar a nova legislatura.

"O Presidente da República fixou a data da posse do novo Governo no próximo dia 23, o que nos conduz a que o debate do programa do Governo se deverá desenrolar na Assembleia da República na semana seguinte -- altura em que começaremos a entrar no pleno da nossa governação", declarou o primeiro-ministro

Interrogado se já fez convites para pastas do seu Governo, António Costa negou, alegando que "cada passo deve ser dado no seu tempo".

"Temos um Governo em plenas funções. Tendo em conta de que só no dia 23 é possível dar posse ao novo Governo, só nessa altura é que farei convites. Como é sabido, quando começam a ser feitos os convites, também as especulações começam a circular -- e já bastam aqueles com que me fui divertindo ao longo da semana", disse.

Perante os jornalistas, António Costa adiantou que a tradição será a de verter grande parte do programa eleitoral do PS para o programa do Governo.

"Há um programa do Governo, que resulta do programa eleitoral do PS. A nossa tradição tem sido a de transformar em programa de Governo aquilo que é o programa eleitoral. Mas, naturalmente, é possível que haja lacunas que valha a pena ter em conta. E poderemos integrar sugestões de outras forças", admitiu.

Questionado sobre o candidato que o PS apresentará para o cargo de presidente da Assembleia da República, António Costa alegou que ainda não teve a oportunidade de tratar esse assunto com a liderança cessante da bancada socialista.