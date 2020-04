António Costa anuncia fim do Estado de Emergência e declara Estado de calamidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Conselho de Ministros aprovou o plano de transição do Estado de Emergencia para o Estado de calamidade.Segundo António Costa, após a análise dos casos em Portugal com cientistas, DGS e patrceiros sociais, chegou-se à conclusão que "não justificava renovar" o Estado de Emergência. Porém, ressalva o primeiro-ministro, isto não quer dizer que a pandemia esteja ultrapassada ou que o risco tenha diminuido, por isso é necessário manter "um nível de contenção elevado".Relativamente à análise dos dados, Costa afirma que durante um longo perído a tendência da epidemia era ascendente, mas mais recentemente tem-se tornado descendente. "O número tem descido", afirma o primeiro-ministro sublinhando que isso acontece mesmo tendo-se intensificado o número de testes realizados.

Costa anuncia a "estabilização do número de óbitos" e também o "progressivo e consistente aumento" do número de doentes recuperados. "Nestes dois meses passámos de uma fase de crescimento exponencial para uma fase com risco de crescimento controlado", declarou.

Mesmo com base nestes dados, Costa alerta que "temos de continuar ativamente a combater a pandemia".

Portugal regista esta quinta-feira 989 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 25.045 infetados (mais 540), indicou o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção Geral da Saúde.





De recordar que o Estado de Emergência termina às 00h00 de dia 2 de maio e muitos peritos já alertaram para a possibilidade de aumento de casos devido ao desconfinamento, o que poderá provocar uma segunda vaga da pandemia.Segundo a diretora-geral da saúde, a tendência da epidemia em Portugal está a decrescer.

