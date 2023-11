António Costa apresenta quatro nomes a Marcelo para tentar evitar eleições

e esclareceu que não se vai recandidatar. O Ministério Público fez buscas durante a manhã desta terça-feira em vários ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro. A PGR confirmou também que João Galamba e o presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente foram constituídos arguidos.

António Costa apresentou quatro nomes ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas duas reuniões que teve na terça-feira, para sucederem ao cargo e assegurarem o cumprimento da legislatura, avança o Expresso.O primeiro-ministro demissionário pretende evitar eleições antecipadas e por isso deu quatro nomes da sua confiança: Mário Centeno, António Vitorino, Carlos César e Augusto Santos Silva.O jornal refere que o "Presidente não foi insensível aos argumentos", lançando o comunicado a convocar partidos e conselheiros de Estado.Recorde-se que esta terça-feira António Costa apresentou a demissão ao Presidente da República