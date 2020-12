Costa mantém confiança em Eduardo Cabrita e diz que ministro "fez o que devia fazer" no caso de Ihor Homeniuk

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu com os líderes da União Europeia e fala ao país esta sexta-feira sobre os pontos essenciais da reunião.António Costa garante que mantém a confiança no ministro da Admnistarção Interna e refere que Eduardo Cabrita "fez o que devia fazer" no caso do ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa, referindo-se que a morte do homem diz respeito a um "ato bárbaro".O primeiro-ministro revela que Portugal é o país que está em melhores condições para alcançar as metas ambientais exigidas pela União Europeia porque foi dos primeiros países a apostar nas energias renováveis.António Costa assinala dois momentos importantes na reunião da Comissão Europeia: garantir e assinalar a compra conjunta das doses de vacinas contra a Covid-19 suficientes para garantir a imunização europeia. No mesmo dia parte para todos os países da União europeia as doses de cada país. "Foi preciso um esforço para garantir que todos os países da União Europeia possa alcançar a imunizaçao", acrescenta o primeiro-ministro.