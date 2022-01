Costa diz que salários da Função Pública vão subir. Rio afirma que há "funcionários a mais e serviços piores"

Ao minuto Atualizado a 13 de jan de 2022 | 21:19

21:15 | 13/01 "Os serviços públicos têm-se degradado com o PS", acusa Rio Sobre os salários na Função Pública, Costa adiantou que a massa salarial vai subir 3% já no próximo ano, apontando que o Governo acabou "com o congelamento das progressões de carreira" Já Rui Rio disse que "há funcionários públicos a mais". "Precisamos de otimizar os recursos. Há mais funcionários e os serviços estão piores", acusou. "Os serviços públicos têm-se degradado com o PS", resumiu

21:04 | 13/01 Aumento do salário mínimo aquece debate Rui Rio prometeu "se eu for primeiro-ministro haverá aumento do salário mínimo, tendo em conta a inflação e ganhos de produtividade. Acima disso deve haver um bocadinho, decido em sede de concertação social".



O social-democrata lamentou que "a mediana dos salário em Portugal é 900 euros, a segunda pior da Europa, só na Bulgária e pior". "Quero que suba de forma sustentada", terminou Rio. prometeu "se eu for primeiro-ministro haverá aumento do salário mínimo, tendo em conta a inflação e ganhos de produtividade. Acima disso deve haver um bocadinho, decido em sede de concertação social".O social-democrata lamentou que "a mediana dos salário em Portugal é 900 euros, a segunda pior da Europa, só na Bulgária e pior". "Quero que suba de forma sustentada", terminou António Costa afirma que "o País precisa de aumentar em geral os seus salários, não só o mínimo". "Desde 2016 que PSD diz que o aumento do salário mínimo não é possível", e apontou que Rio anunciava "descalabro" com aumento que se concretizou no governo socialista. "Temos vindo a recuperar, e temos agora que fazer o esforço de nos colocarmos na média europeia", sublinhou como necessidade.

20:57 | 13/01 Redução do IRC dá mote a troca de acusações Rui Rio apontou a "linha de continuidade" de Costa, alertando que "desde 1995 que Costa teve cargos de responsabilidade em todos os governos do PS". "Toda esta linha, que deu os resultados que sabemos, com Portugal na causa da Europa, é a que vai continuar", acusou.



O social-democrata afastou discriminação de algumas empresas em sede de IRC.



Sobre o mesmo tema, Costa considerou que o PSD faz "a proposta errada" e afirma que, durante os último seis anos, o peso dos impostos reduziu em 1%, sendo que as receitas da Seg. Social estão a aumentar devido à descida do desemprego.

20:52 | 13/01 Rio e Costa prometem descida do IRS Rio e Costa esclarecem as propostas de descida do IRS. O social-democrata diz que é necessário mudar o modelo económico, "apostar nas exportações e no investimento e depois distribuir riqueza adicional". "Só nos últimos dois anos", disse o presidente do PSD sobre a data da redução, no âmbito de uma eventual legislatura.



Já Costa prometeu redução já num próximo Orçamento com 170 famílias isentas, redução do imposto para famílias de classe média e famílias com filhos, apontando também como medida de relevo o IRS Jovem.

20:47 | 13/01 Pedro Zagacho Gonçalves "Não viro as costas a Portugal", afirma Costa e pisca olho ao PAN Perante um cenário de derrota nas eleições, Costa admitiu: "Se não ganhar, so posso ter uma leitura dos resultados. Respeito os portugueses, arrumo os papéis e entregarei a chave do gabinete a Rui Rio". "Se não tiver maioria absoluta não viro as costas aos portugueses, não viro as costas a Portugal. Teremos que conversar com os partidos na AR", adiantou Costa, recordando que, apesar da geringonça não ser possível, "o PAN contribuiu para a atual crise política", num piscar de olhos ao partido.

20:43 | 13/01 Rio e Costa falam da 'fotografia de 2015' Rui Rio considerou que Costa "não tem condições de reeditar a geringonça" e afirma que, perante uma eventual derrota do PS, e saída de Costa do partido, "teremos o Bloco de Esquerda no Governo, que é ainda pior". "Na minha ótica é um perigo. Não ter imagem clara é como a ‘fotografia de 2015’", disse, referindo-se à génese da Geringonça para defender o direito aos portugueses de "um voto esclarecido", Costa respondeu que Rio quer afastar a discussão das propostas (ou falta delas) do PSD.

20:39 | 13/01 Pedro Zagacho Gonçalves Costa acusa Rio de "ligeireza" em abordar alguns temas "O País precisava de tudo menos desta crise politica", começou por dizer António Costa, respondendo que considera Rui Rio "um perigo para o País", devido "às propostas e ideias que defende". "Preocupa-se muito com os números e isso foi tornando-o insensível às pessoas", acusou.



O primeiro-ministro apontou ainda a "frescura e ligeireza" com que o adversário social-democrata aborda alguns temas, com o sistema de Segurança Social os as propinas do Ensino Superior.

20:34 | 13/01 Pedro Zagacho Gonçalves "Perante a pandemia, travámos a oposição", diz Rio Começa o debate decisivo que terá 01h15 de duração. Começa Rui Rio a responder a uma pergunta relacionada com acordos de governação e sobre acusações que lança ao PS de se "esgotar" a capacidade governativa de Costa e da Geringonça.



"Perante a pandemia, travámos a oposição. Antes e depois disso apresentámos diversas propostas alternativas", assegurou o social-democrata, dando exemplos como a revisão da Constituição e propostas relacionadas com o OE.



"Fazemos oposição civilizada. Há tempo para tudo", esclareceu, sublinhando que "este é o tempo para sublinhar as diferenças com o PS", acusando o governo socialistas de "falhanços em vários níveis: economia e serviços públicos, em particular no SNS".

António Costa e Rui Rio defrontam-se esta quinta-feira no debate que marca o fim dos frente-a-frente entre os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar que antecedem as eleições legislativas de 30 de janeiro.O secretário-geral do PS e o presidente do PSD, as duas maiores forças políticas nacionais, trocam argumentos para tentar convencer ao voto dos portugueses.