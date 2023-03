António Costa lança críticas a Marcelo, Moedas e Cavaco durante debate no Parlamento

iniciativa da 'Redação Aberta' do CM e CMTV.

O primeiro-ministro, António Costa, lançou esta quarta-feira várias críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Moedas e Cavaco Silva durante o debate sobre política que decorreu no Parlamento.Em resposta ao deputado Ricardo Batista Leite, do PDS, que afirmou que o partido contribuiu para a formação do Serviço Nacional de Saúde, António Costa referiu que o deputado "tem uma pequena falha de memória", porque "quando o SNS foi criado, o PPD/PSD votou contra e quis revogar através da lei de bases". "Foi uma cavaquice", disse António Costa remetendo para a época em que PSD quis acabar com o SNS.Também André Ventura lançou críticas ao pacote da habitação do governo e fez referência às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que arrasou o pacote da habitação na passada segunda-feira, durante aPerante as acusações de André Ventura, António Costa evocou o "arrendamento forçado" e referiu que este "não é uma novidade". O diploma de 2014, foi assinado por "pessoas sábias e não-marxistas", disse o primeiro-ministro. "Foi promulgado por Cavaco Silva, o sábio dos sábios", sublinhou ainda.