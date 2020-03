António Costa sobre pandemia de coronavírus: "Até agora não faltou nada aos hospitais e não é previsível que falte"

O primeiro-ministro, António Costa, está tranquilo em relação aos meios disponíveis na área da Saúde em Portugal para enfrentar a pandemia de Covid-19 em Portugal. "Até agora não faltou nada aos hospitais e não é previsível que falte", disse durante uma entrevista à TVI. Portugal está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira, até às 23h59 de 2 de abril."Houve já um reforço de mil médicos e 1800 enfermeiros, um reforço da capacidade de resposta da linha de Saúde 24", disse o primeiro-ministro, sob as condições existentes para enfrentar a pandemia. Segundo o chefe do Executivo, foram pagos 10 milhões de dólares para adquirir 500 ventiladores à China."Todos temos que ter a calma suficiente para não entrar em pânico", apelou o primeiro-ministro, lembrando que as autoridades competentes estão a tratar da pandemia. "Temos autoridades de saúde que estão a seguir as melhores práticas", reforçou.O primeiro-ministro garantiu ainda que vão chegar 280 mil testes nos próximos dias sendo 80 mil assegurados até ao final da semana.Sobre o achatamento da curva, o chefe de governo sublinha que exige "disciplina de todos" e afirma ainda que é preciso "resistir ao egoísmo". Quanto aos gestos do dia a dia, que todos nós tivemos de adaptar, Costa afirma: "Temos de pensar duas vezes, eu roo as unhas e cada vez que levo o dedo à boca tenho de me lembrar que não posso".

Portugal tem 23 mortes associadas ao vírus da covid-19 confirmadas, mais nove do que no domingo, e 2.060 pessoas infetadas, segundo o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde.

Estão confirmadas nove mortes na região Norte, cinco na região Centro, oito na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela o boletim epidemiológico com dados referentes até às 24h00 de domingo.

Das 2.060 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (1.859) está a recuperar em casa, 201 estão internadas, 47 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos. De acordo com os dados da DGS, há mais 460 casos (22,3%) confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, do que no domingo.

O novo coronavírus já matou pelo menos 16.146 pessoas em todo o mundo desde seu surgimento em dezembro, de acordo com dados recolhidos até às 19h00 desta segunda-feira pela agência AFP a partir de fontes oficiais. Segundo os dados, mais de 361.510 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 174 países e territórios desde o início da epidemia.