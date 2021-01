António Costa admite encerramento das escolas em caso de agravamento da pandemia

Ao minuto Atualizado a 19 de jan de 2021 | 16:41

16:40 | 19/01 PS defende-se das críticas e diz que Governo contratou 8 mil profissionais Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista, referiu que o Governo já duplicou as camas de UCI e reforçou o SNS com cerca de oito mil profissionais de saúde.



A deputada socialista atirou ainda uma farpa ao PSD. Disse que caso fossem os sociais-democratas a gerir, seriam muito menos profissionais de saúde.

16:28 | 19/01 Iniciativa Liberal diz que Costa culpou portugueses mas PM recusa O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, referiu que o primeiro-ministro se mostrou irritado com os portugueses e que os culpou pelo estado da pandemia no País.



Costa sublinhou que não culpou os portugueses.

16:25 | 19/01 PAN questiona sobre escolas e caso de Ihor O PAN, através de André Silva, questionou António Costa sobre se o Governo não encerra as escolas porque não entregou o material informático que tinha prometido aos alunos.



António Costa recusou essa ideia e referiu que a qualidade do ensino à distância é pior, mesmo com equipamentos informáticos.



Sobre o caso de Ihor, o PAN questionou se o Governo vai avançar com ação contra os agentes que torturaram o cidadão ucraniano. Ao que Costa respondeu que o Estado agiu tanto criminalmente como internamente.

16:17 | 19/01 Lusa Resumo | BE e António Costa A coordenadora do BE voltou hoje a apelar diretamente ao primeiro-ministro para que use a requisição civil para ajudar o SNS, criticando ainda a "hipocrisia" de quem tenta "atirar culpas" no momento mais grave da pandemia no país. A coordenadora do BE voltou hoje a apelar diretamente ao primeiro-ministro para que use a requisição civil para ajudar o SNS, criticando ainda a "hipocrisia" de quem tenta "atirar culpas" no momento mais grave da pandemia no país. "Quando os privados depois de meses de negociação não são capazes de por a disponibilidade do estado sequer 10% da sua capacidade, se não é agora que os requisitamos, quando? Quando temos hospitais de campanha do SNS que não podem abrir porque não têm profissionais suficientes mas há profissionais e instalações no privado e não os requisitamos agora, senão agora, quando? Quando?", questionou a deputada. Catarina Martins falava no plenário no primeiro debate do ano com o primeiro-ministro sobre política geral, na Assembleia da República, onde voltou a insistir na necessidade de requisitar toda a capacidade hospitalar instalada no país, num dia em que Portugal voltou a bater recordes, com 218 mortos por covid-19.

16:16 | 19/01 Lusa Resumo | PSD e António Costa O líder parlamentar do PSD acusou hoje o Governo de ter sido vago e de ter improvisado na adoção de medidas no combate à epidemia da covid-19, sugerindo que já perdeu a confiança dos portugueses. O líder parlamentar do PSD acusou hoje o Governo de ter sido vago e de ter improvisado na adoção de medidas no combate à epidemia da covid-19, sugerindo que já perdeu a confiança dos portugueses. Esta posição foi transmitida por Adão Silva na abertura do debate sobre política geral com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, depois de ter coincidido com António Costa na análise à gravidade da situação sanitária em Portugal e nos elogios ao "altruísmo" dos profissionais de saúde. Na parte final da sua interpelação ao líder do executivo, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD passou às críticas ao Governo. "O Governo não cumpriu o seu papel, foi vago, tendo anunciado um confinamento de faz de conta, com tantas e tantas exceções de regras - regras que deveriam ter sido claras, límpidas, entendíveis. O próprio Governo foi o primeiro a reconhecer que as regras não estavam bem delimitadas nem desenhadas e, por isso, de sexta-feira para segunda-feira, foi preciso corrigir aquilo que tinha ficado errado", apontou o presidente da bancada social-democrata. Em estilo de pergunta, Adão Silva questionou António Costa se reconhece que, no combate à covid-19, "houve falta de planeamento da parte do Governo e se houve um exercício muito de improviso"? "Há já uma falta de credibilidade da parte do Governo e de vossa excelência em relação aos portugueses? Ou, pelo contrário, há falta de confiança dos portugueses em relação a este Governo?", perguntou. Estas questões sobre os níveis de credibilidade do Governo António Costa remeteu-as para os "analistas". "Em setembro, o Governo declarou o estado de contingência; em 15 de outubro, foi decretado o estado de calamidade; em 02 de novembro, pedimos ao Presidente da República que decretasse o estado de emergência. Com grande consenso nacional, o Governo bateu-se para que fosse evitado um novo confinamento geral, porque todos temos consciência do custo desse confinamento", respondeu António Costa. Depois, o primeiro-ministro invocou palavras que proferiu em abril passado no que respeita à atuação do Governo em relação à contenção da covid-19. "Num momento em que se preparava o desconfinamento de maio, disse que nunca teria o menor rebuço ou vergonha em dar um passo atrás se as circunstâncias impuserem", observou. Justificando a realização de dois conselhos de ministros entre sexta-feira e segunda-feira, para a adoção de medidas de combate à covid-19, António Costa alegou que o Governo atuou "tendo em conta aquilo que se estava a ver acontecer, o que exigia uma resposta imediata". "Quando permitimos a um restaurante que continuasse a funcionar em take-away, nós não estávamos a abrir a porta para que se montasse uma esplanada improvisada para as pessoas estarem à porta a beber café ou tomar uma cerveja. Foi esse sinal claro que quisemos dar. E tomaremos sempre as medidas que em cada momento se justificarem", acentuou.

16:09 | 19/01 Costa diz que se pagará mais tarde caso se encerre escolas António Costa defende que a decisão de encerrar as escolas nesta altura poderá vir a pagar-se daqui a 10 ou 15 anos, não terá um efeito imediato.



O primeiro-ministro garantiu que vai fazer tudo para manter escolas abertas.

16:08 | 19/01 CDS-PP pergunta porque não se fecha escolas e prolonga ano letivo Telmo Correia criticou o confinamento light e voltou a perguntar porque não se encerra as escolas e se prolonga o ano letivo para quando a pandemia estiver mais controlada e, talvez, com os professores já vacinados.

16:03 | 19/01 Costa diz que "se fosse hoje, nenhum de nós teria tomado aquelas medidas" O primeiro-ministro, António Costa, afirmou em resposta a Telmo Correia do CDS-PP, que se soubesse o que sabe hoje "nenhum de nós teria tomado aquelas medidas" - relativamente às medidas tomadas no Natal.

15:58 | 19/01 CDS-PP questiona sobre medidas do Natal Telmo Correia questionou António Costa sobre se manteria as medidas que adoptou para o Natal e que terão levado o País a bater números recorde nas últimas semanas.

15:56 | 19/01 Costa reforça que há mais médicos no SNS António Costa garante que há cada vez mais médicos no SNS e que os valores são maiores do que há um ano.



Relativamente às vacinas, Costa sublinha a importância de Portugal não ter tido de concorrer com outros países para chegar à vacina.



Sobre os apoios, Costa diz que o Governo vai garantir o pagamento de salário a 100% para quem está em layoff. Pagamento extra das pensões, novas regras de subsídio de desemprego a entrar em vigor em fevereiro e nova prestação social também em fevereiro.

15:52 | 19/01 PCP questiona capacidade na produção das vacinas e requisição dos privados O secretário-geral do PCP, Jerónimo de sousa, diz que há problemas "amplos e profundos" no País.



Jerónimo questiona ainda sobre a capacidade da UE para produzir as vacinas necessárias para dar resposta à pandemia. "Portugal não pode ficar refém da UE e limitado a essas farmacêuticas".



O deputado do PCP pediu ainda o reforço do Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível de profissionais como de equipamentos.



Jerónimo questionou ainda sobre os apoios que tinham sido acordados com o PCP. Em causa estão as medidas de valorização dos trabalhadores essenciais, precários e informais, aos micro e pequenos empresários e o apoio a quem ficou sem salário ou emprego.

15:43 | 19/01 Costa diz que quando for necessário vai requisitar privados António Costa admite que o Governo poderá avançar para a requisição civil dos privados, mas apenas quando achar necessário.



Costa diz que o Estado pode vir a requisitar meios humanos, materiais ou até estabelecimentos. "Assim o faremos, mas entendemos que neste momento é necessário não criar conflitos e chegar a acordo sempre que necessário".

15:42 | 19/01 BE questiona sobre chamada dos privados O Bloco de Esquerda, através da deputada Catarina Martins, questionou António Costa sobre a requisição dos privados para ajudar os hospitais do SNS.



Recorde-se que a Ministra da Saúde admitiu que os hospitais do SNS estão em rutura devido ao excesso de doentes Covid.

15:39 | 19/01 PM admite que ainda não entregou computadores António Costa assume que ainda não cumpriu com o objetivo de entregar os computadores a todos os alunos que precisam.

15:35 | 19/01 PSD diz que fechar escolas não é recuo... é a "decisão certa" Adão Silva questionou António Costa sobre o atraso no início das testagens rápidas nas escolas, o atraso na entrega de computadores e redes informáticas, como tinha prometido, garantindo um acesso "universal" a computadores e Internet.



O deputado do PSD diz ainda que a decisão de encerrar escolas não é um recuo mas sim a decisão certa.

15:29 | 19/01 Costa admite fechar escolas O primeiro-ministro voltou esta terça-feira, em resposta ao PSD, a admitir a possibilidade do encerramento das escolas se a pandemia agravar.



António Costa sublinhou que se a nova estirpe obrigar ao encerramento das escolas, não terá problema nenhum em recuar e a mandar os alunos para casa.

15:28 | 19/01 PSD acusa Governo de falta de planeamento Adão Silva, do PSD, voltou a acusar o Governo de falta de planeamento e diz que anunciou um confinamento 'faz de conta'.

15:23 | 19/01 Costa diz que ainda há capacidade de extensão das camas nos hospitais António Costa diz que ainda há "capacidade de extensão" das camas nos hospitais mas não é ilimitada.



O primeiro-ministro lembra ainda que sempre disse que a pandemia era uma maratona muito dura.

15:23 | 19/01 PSD diz que país vive "tempos mais tristes desde o 25 de abril" O deputado do PSD, Adão Silva, diz que o País vive os tempos mais tristes e duros desde o 25 de abril de 1974.



O PSD questiona ainda António Costa "como foi possível esta catástrofe humana".

Decorre esta terça-feira no Parlamento o primeiro debate do ano sobre política geral. O debate conta com a presença do primeiro-ministro António Costa.O debate decorre no dia em que Portugal atingiu a barreira dos 200 mortos por Covid-19.