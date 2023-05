Novo diploma do Governo sobre tempo de serviço vai abranger 60 mil professores

O diploma sobre tempo de serviço dos professores foi aprovado, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros.

O documento do Governo para corrigir assimetrias decorrentes do congelamento da carreira dos professores prevêm um conjunto de medidas com as quais o Governo quer "acelerar as progressões dos docentes afetados pelos dois períodos de congelamento, entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017".





De acordo com o ministro da Educação, João Costa, "o diploma prevê três soluções que visam a acelerar o desenvolvimento da carreira" para os professores, que vão recuperar o tempo de serviço. O Governo prevê que "no mínimo 60 mil professores" consigam "atingir os três níveis mais altos" de serviço."O diploma é uma resposta face aquilo que têm sido as reivindicações dos professores. Temos que olhar não apenas para esta carreira, mas para o universo da administração pública. Os professores foram afetados de forma diferente durante os últimos anos", afirmou o ministro da Educação.O documento prevê que os professores recuperem o tempo em que ficaram a aguardar vaga nos 4.º e 6.º escalões a partir do ano de descongelamento (2018), que fiquem isentos de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, além da redução de um ano na duração do escalão para aqueles que também ficaram à espera de vaga, mas já estão acima do 6.º escalão.O diploma esteve a ser negociado durante cerca de um mês, mas o processo terminou sem o acordo das organizações sindicais, que continuam a exigir a recuperação integral do tempo de serviço (seis anos, seis meses e 23 dias).

Em atualização