A Assembleia da República vota esta terça-feira a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar. A Constituição obriga a que, sempre que o Presidente da República se queira ausentar do País, a deslocação tenha de ser aprovada pelo Parlamento, em votação no plenário. PS e PSD já disseram que vão aprovar a viagem, e o IL, BE, PAN e Livre anunciaram que vão votar contra.









Ver comentários