A queixa à PGR foi enviada em 2020. Na altura foi assinada por um alegado grupo de pessoas que diziam ser funcionários do PSD e que apontavam o dedo ao então presidente, Rui Rio.



Estava em causa um esquema de pagamentos a funcionários do partido através da Assembleia da República, com dinheiro dos contribuintes, que a Polícia Judiciária começou a investigar.









