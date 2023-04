Medina diz que comissão de inquérito terá hoje todos os documentos sobre demissão de gestores da TAP

"inflação continuará a baixar. A revisão de 2023 para 5,1% é consentânea com uma significativa redução a partir de abril e com valores próximos dos 3% no final deste ano", assim como os juros que estarão abaixo dos 4% no final do ano. O ministro disse também que o Governo ainda não baixou os impostos, mas que o fará quando tiver "

O líder da pasta das Finanças lembrou ainda os apoios extraordinários às famílias e assegurou que "quem mais precisa estará protegido". Fernando Medina disse ainda que o peso da dívida pública vai baixar e antecipou, para 2025, uma dívida inferior a 100% do produto.

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, questionou Medina sobre o parecer que permitiu a demissão por justa causa da CEO da TAP,

Mariana Mortágua questionou ainda o ministro sobre a necessidade de Portugal ter um défice de 0,4% em 2023 quando há um ano era 1,9% e referiu não ter "nenhuma razão para levar a sério qualquer conta que nos apresente".



PSD e IL criticam Programa de Estabilidade

O deputado do PSD, Hugo Carneiro, questionou o ministro das Finanças sobre "quando é que vai apresentar uma estratégia de crescimento", assegurando que não vê nenhuma. Hugo Carneiro perguntou se o Governo vai entregar o relatório da IGF sobre o PRR, que, segundo afirmou, refere as falhas dos marcos de execução.



O deputado da Iniciativa Liberal, Cotrim de Figueiredo, disse que sentiu "tristeza" quando leu o Programa de Estabilidade e questionou o que o Governo vai reduzir do IRS, quando nos últimos anos foram arrecadadas receitas de mais de três mil milhões de euros.



Medina responde a críticas e ataca PSD

Fernando Medina respondeu às críticas do PSD e atacou a "estratégia falhada" do Partido sobre o crescimento da economia. "Da última vez

"O futuro não pode ser a gestão do presente!", acusa Mariana Mortágua

O Bloco de Esquerda, pela voz de Mariana Mortágua, não poupou o Governo e o Programa de Estabilidade apresentado. A deputada bloquista criticou a falta de investimento nos serviços públicos, lamentando ainda o estado em que se encontra o SNS, os transportes públicos e a luta dos professores. "Tudo aquilo que foi feito ontem, não vai mudar amanhã", referiu. "O futuro não pode ser a gestão do presente!", afirmou ainda Mariana Mortágua.

PSD afirma que Programa de Estabilidade é "mais um tristíssimo exemplo da falta de ambição do Governo"

O deputado do PSD Afonso de Oliveira começou a intervenção por referir que o Programa de Estabilidade é "mais um tristíssimo exemplo da falta de ambição do Governo". O PSD culpou ainda os Governos do PS por serem responsáveis pelo caminho de "empobrecimento dos portugueses". Relativamente ao projeto de resolução apresentado pelo PSD, o deputado esclareceu que este tem como objetivo "obrigar o governo a não fazer uma festa quando cumpre a lei" e aumentar as pensões pressionado pelo PSD.

"Bem espremidinho [projeto de resolução do PSD] não tem nenhuma proposta para apresentar ao Governo", atira deputado do PS

O deputado do PS Miguel Costa Matos fez um pedido de esclarecimento para lançar críticas ao "singelo documento de seis páginas" apresentado pelo PSD. "Bem espremidinho não tem nenhuma proposta para apresentar ao Governo", atirou o deputado, sublinhando ainda que documento não tem "nem estratégia, nem pensamentos, nem propostas".



Mariana Vieira da Silva: "[Programa de Estabilidade] contém as reformas que o País precisa"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, interveio no Parlamento e aproveitou para destacar que, à exceção do PSD, nenhum dos outros Partidos colocaram questões sobre o PNR.

Da Iniciativa Liberal, o deputado João Cotrim de Figueiredo tomou a palavra e antecipou que o Partido vai votar contra o Programa de Estabilidade, uma vez que considera "tudo isto insustentável". "O Governo do PS é também insustentável", atirou ainda. João Cotrim de Figueiredo afirmou também que ficou provado que o PS não sabe como fazer Portugal crescer.

"Passamos metade dos debates a dizer que nunca se discutem reformas e depois quando há discussão do PNR, quase não há perguntas como se não quisessem discutir políticas fundamentais", criticou Mariana Vieira da Silva. A ministra da Presidência respondeu ainda à oposição e referiu que o Programa de Estabilidade "contém as reformas que o País precisa".