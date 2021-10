Os ex-parceiros de esquerda da geringonça negam ter culpas no chumbo da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022. Quer BE, quer PCP recusam ter tido atitudes de intransigência e inflexibilidade nas negociações do documento. O PS foi muito crítico com os antigos parceiros de esquerda, por votarem contra a proposta do OE.