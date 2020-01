BE sugere voto de condenação a palavras de Ventura sobre Joacine

O Bloco de Esquerda (BE) vai propor um voto de condenação às declarações feitas esta terça-feira pelo deputado André Ventura, líder do Chega. Em causa estão as declarações dirigiadas a Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, no âmbito de uma medida anunciada pelo partido sobre a restituição do património da ex-colónias.



Foi através de uma publicação no Twitter que o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, deu a entender essa proposta.

"André Ventura pede a deportação de Joacine Katar Moreira, expressão de racismo e falta de noção democrática. Este ato exige de todos uma frontal condenação", pode ler-se.



André Ventura pede a deportação de Joacine Katar Moreira, expressão de racismo e falta de noção democrática.

Este ato exige de todos uma frontal condenação.

É isso que proporemos ao Presidente da Assembleia da República e a todos os parlamentareshttps://t.co/iXR5kvgEs8 — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) January 28, 2020

"É isso que proporemos ao Presidente da Assembleia da República e a todos os parlamentares", escreveu ainda Pedro Filipe Soares.



Em causa estão as declarações feitas esta terça-feira, no Facebook, por André Ventura. Numa publicação, o líder do Chega sugere a deportação de Joacine Katar Moreira, no âmbito da proposta sobre as ex-colónias apresentada pelo Livre.



"Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria mais tranquilo para todos... inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!", escreveu André Ventura.