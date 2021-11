Bloco de Esquerda aposta no eurodeputado José Gusmão para liderar lista por Faro às eleições legislativas

O eurodeputado bloquista José Gusmão vai ser o cabeça de lista do BE por Faro às eleições legislativas, decisão da Mesa Nacional que confirmou a repetição de Catarina Martins e Mariana Mortágua por Porto e Lisboa, respetivamente.

Em conferência de imprensa, a coordenadora do BE, Catarina Martins, apresentou as conclusões da Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, que este domingo se reuniu para aprovar o programa eleitoral e as listas às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Catarina Martins explicou que entre os critérios das escolhas dos candidatos esteve a decisão de, tendo a legislatura sido interrompida, os cabeças de lista com mandato parlamentar se manterem "exceto quando não estivessem disponíveis".