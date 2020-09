No mês que marca a rentrée política, o PS volta a cair nas intenções de voto dos portugueses. Abaixo dos 39,6% do mês anterior, o partido de António Costa ganharia ainda assim as eleições legislativas, ao reunir 37,4% das intenções de voto. BE e PAN recuperam e a realização da Festa do Avante parece ter penalizado os comunistas.