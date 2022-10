Cabo Verde e Portugal assinam acordo sobre Mobilidade Laboral

Os governos de Cabo Verde e de Portugal assinam esta quarta-feira, na Praia, um memorando de entendimento sobre Mobilidade Laboral, numa altura em que se multiplicam ações de recrutamento de empresas portuguesas no arquipélago, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota do Governo cabo-verdiano, o protocolo será assinado no arranque da visita oficial de três dias que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, vai realizar ao arquipélago, e "acontece no âmbito do reforço dos laços de cooperação no setor do Trabalho e Segurança Social", sem avançar mais detalhes.

Pelo Governo cabo-verdiano, o acordo será assinado pelo ministro de Estado e ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio, que é também titular da pasta do Trabalho.