A coligação PSD/CDS assinou um acordo de incidência parlamentar para quatro anos com o PAN - Pessoas, Animais e Natureza, assegurando assim a Miguel Albuquerque uma maioria absoluta no Parlamento. O atual presidente do governo regional é um caçador confesso, em especial de perdizes, e, segundo apurou o CM, na próxima semana vai mesmo participar numa caçada no continente.









