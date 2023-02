Câmara de Oeiras entrega bens à Guiné-Bissau

O vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, esteve na Guiné-Bissau, esta quinta-feira, numa ação solidária de entrega de bens.

No total, foram entregues mais de nove mil livros, fardas para a polícia municipal e proteção civil e mesas para salas de aula.

Numa publicação feita na rede social Instagram, Francisco Rocha Gonçalves sublinha a "alegria" de poder "fazer a diferença" e recorda um encontro inesperado com o coordenador do combate à Covid-19 no país, que agradeceu a entrega de materiais feita na altura pelo município de Oeiras.