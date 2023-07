O juiz Carlos Alexandre arrestou, pela terceira vez, a pensão milionária do ex-ministro Manuel Pinho. O CM sabe que a decisão foi tomada esta semana e que terá sido uma das últimas decisões deste magistrado, que está de saída do Tribunal de Instrução Criminal para a Relação de Lisboa.



A guerra jurídica em torno da pensão de Manuel Pinho, no valor de 26 560 euros brutos, tem, na prática, congelado o valor, fazendo com que esteja já acumulado no Novo Banco um valor na ordem dos 500 mil euros.









