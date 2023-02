Catarina Martins destaca preparação e competência de Mariana Mortágua

A coordenadora do BE, Catarina Martins, destacou esta segunda-feira a preparação, competência, generosidade e entrega de Mariana Mortágua, no dia em que a deputada bloquista anunciou que é candidata à liderança do partido.

"Não há quem duvide da preparação, capacidade de trabalho e competência da Mariana. Sei que agora provará ao país o que eu já conheço tão bem: a generosidade e entrega em cada um dos combates por um país mais justo. Força, Mariana Mortágua", escreveu Catarina Martins na sua conta oficial na rede social Twitter, texto ilustrado com uma imagem das duas bloquistas.

A mensagem de apoio surgiu logo após o final da conferência de imprensa em que Mariana Mortágua anunciou que é candidata à liderança do BE na Convenção Nacional do partido marcada para o final de maio.

Este anúncio surge duas semanas depois de a ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, ter revelado que vai deixar a liderança do partido na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, que decorrerá em Lisboa.

Mariana Mortágua, que está no parlamento desde 2013 (entrando então para substituir Ana Drago), nasceu no Alvito e tem 36 anos.