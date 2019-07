Cavaco Silva: "Nunca tive nenhuma amizade com Ricardo Salgado"

"Eu nunca tive nenhuma amizade com Ricardo Salgado." A garantia foi dada por Cavaco Silva, depois de a revista ‘Sábado’ ter revelado que a campanha do ex-presidente, em 2011, foi financiada pelo saco azul do Grupo Espírito Santo.Visivelmente irritado, o ex-chefe de Estado garantiu aos jornalistas que nunca se envolveu nas contas partidárias. "Nunca acompanhei os financiamentos das campanhas em que participei", frisou.Mas foi quando oquestionou Cavaco sobre se a amizade com Ricardo Salgado influenciou as afirmações que fez, em 2014, de que os portugueses podiam confiar no banco que o antigo presidente se irritou. "Eu nunca tive nenhuma amizade com o Ricardo Salgado", começou por dizer. Depois, começou a caminhar, mas voltou atrás para precisar: "as minhas memórias contam palavra por palavra tudo o que fiz".Ao, Vasco Valdez, mandatário financeiro de Cavaco, também afiançou que o ex-presidente "nunca interferiu" na parte financeira da campanha.Em causa estão estão 253 360 euros em doações de altos quatros do universo Espírito Santo, como Salgado ou Morais Pires, que levantam agora suspeitas. Os responsáveis fizeram donativos individuais que terão sido, depois, devolvidos através da ES Enterprises, o saco azul do GES. Assim, foi contornada a lei que proíbe doações feitas por empresas.O Ministério Público investiga se houve financiamento ilegal, mesmo que o crime já tenha prescrito. Há suspeitas de fraude fiscal e branqueamento.O alegado esquema não levantou suspeitas à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que analisou as contas desta segunda corrida a Belém.Em 2014, antes da queda do BES, Cavaco Silva veio dizer publicamente que os portugueses podiam "confiar" no banco.