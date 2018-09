CDS lança farpas a Rui Rio por causa de Tancos

Partido chamou o ministro da Defesa para o confrontar com as falhas de informação em torno do roubo.

17:59

"No CDS, não comparamos furtos de armamento militar a sketch es humorísticos , não comparamos paióis a galinheiros nem comparamos armas a galinhas, mas também não confundimos a atuação do Governo e d o Exército com órgãos de políci a crimin al nem com o Ministério Público; nem muito menos respeito pelo segredo de justiça com a demissão de assunção de responsabilidades", disse o deputado do CDS, João Rebelo, no arranque da audição ao ministro da Defesa Azeredo Lopes, esta quarta-feira no Parlamento.

As palavras de João Rebelo foram direitas a Rui Rio e à forma como o líder do PSD se referiu ao assalto ao armamento militar no paiol de Tancos no discurso na Universidade de Verão social-democrata em Castelo de Vide.

"Os gatunos chegaram à guerra e estava fechada, aproveitaram para levar o que levaram", gracejou na altura Rio, numa alusão ao famoso monólogo humorístico protagonizado por Raul Solnado sobre a guerra. Nesse discurso, Rio chegou mesmo a dizer que "afinal, pode-se assaltar armamento militar, como se assalta um jardim para roubar umas galinhas".

CDS lembra que há respostas por dar

Os centristas reclamaram respostas perante o ministro da Defesa, mas esbarraram na insistência de Azeredo Lopes no facto de o processo estar em segredo de Estado e sob a alçada do Ministério Público e da Polícia Judiciária.