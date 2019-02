Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDS vai apresentar moção de censura ao Governo

Centristas estão reunidos esta sexta-feira para aprovar o texto a apresentar ao Parlamento. Crise do SNS é motivo principal.

13:38

O CDS vai apresentar uma moção de censura ao Governo. O jornal Expresso avança que a Comissão Executiva dos centristas está reunida esta sexta-feira para acertar o texto que dará entrada na Assembleia da República.



A crise que se vive no SNS - com o caos nos hospitais e o impasse da solução para a greve dos enfermeiros - será o motivo principal da censura, mas outros temas serão também incluídos no texto do partido de Assunção Cristas.



A moção de censura é um instrumento parlamentar que, caso seja aprovado pela maioria dos deputados, obriga à destituição do governo em funções. Mas a única vez que tal aconteceu foi em 1985, quando a moção apresentada pelo PRD derrubou o governo do PSD, liderado por Cavaco Silva.



Em outubro de 2017, o CDS apresentou uma moção de censura ao Governo por causa dos fogos florestais, que acabou por não ter respaldo parlamentar. O apoio do PSD não chegou para contrariar os apoios à esquerda do Governo.