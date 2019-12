Centeno foi patrão de consultor de Rui Rio

O principal assessor económico de Rui Rio e coautor do programa económico do PSD com Álvaro Santos Almeida, foi empregado de Centeno até ao passado dia 15.Com efeito, Joaquim José Miranda Sarmento foi quadro da direção-geral do Orçamento até ao passado dia 15 de dezembro.Joaquim Sarmento estava no regime de licença sem vencimento uma vez que é professor de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e pediu a exoneração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.A sua exoneração como especialista em orçamento e finanças públicas do Ministério das Finanças foi publicada no Diário da República do passado dia 24.contactou o Ministério das Finanças que se escusou a dar mais informações sobre o assunto.Joaquim Sarmento, batizado como "o Centeno do PSD" pelo próprio Rui Rio, protagonizou uma série de picardias com o atual ministro das Finanças durante a campanha eleitoral para as Legislativas.Em relação ao Orçamento de 2020, Sarmento disse que se trata de um orçamento "que nem disfarça a carga fiscal".Joaquim Sarmento foi em comissão de serviço para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), em 2009, mas pouco depois pediu uma licença sem vencimento para fazer o doutoramento.