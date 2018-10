Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno abre o debate do Orçamento do Estado louvando o "consumo das famílias"

Ministro das Finanças apresenta os números que sustentam as contas do Estado e sublinha o défice em baixa.

15:26

Mário Centeno abriu esta segunda-feira o debate sobre o orçamento do Estado no Parlamento, louvando o crescimento económico do País, admitindo que este se deve, em parte ao "aumento do consumo, que significa uma melhoria das condições de vida das famílias".



Desfiando os números das contas do Estado, Centeno louvou a previsão de um défice "historicamente baixo" para o próximo ano e sublinhou as principais medidas do exercício para os cidadãos e empresas. O ministro das Finanças diz mesmo que se trata de um "orçamento histórico".



Centeno diz que orçamento é "histórico" e garante "enorme alívio fiscal"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu esta segunda-feira que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) "é histórico" por cumprir o que foi proposto, sublinhando que ao longo da legislatura foi conseguido "um enorme alívio fiscal" para os portugueses.



Mário Centeno falava no parlamento na abertura do debate da proposta de OE2019, o quarto orçamento do atual executivo de António Costa que já tem aprovação garantida na generalidade com os votos de PS, PCP, BE, PEV e PAN.



O governante começou por afirmar que o Governo conseguiu aprovar "um orçamento por ano", conseguindo assim virar "a página dos orçamentos retificativos".



"Portugal tem hoje uma situação económica, orçamental e financeira bem distinta daquela que existia em 2015. Hoje podemos afirmar que Portugal está melhor", defendeu o ministro das Finanças.



Para o governante, o OE 2019 "é histórico não apenas pelos números que encerra", mas também porque "pela primeira vez na história da nossa democracia, um Governo cumpriu com aquilo que se tinha proposto fazer no início da legislatura sem vacilar".



"Digo-o, sem euforias, sem triunfalismos ou eleitoralismos: é histórico porque é responsável e porque traz as receitas e as despesas para um nível próximo do equilíbrio", acrescentou Mário Centeno, reafirmando que o défice "vai ser 0,2% do PIB em 2019".



"É uma estimativa, é certo, mas é a nossa estimativa", adiantou.