A chefe de gabinete de João Galamba, ministro das Infraestruturas, arrasa a decisão de Galamba e de Fernando Medina de despedirem a CEO da TAP com justa causa.



Num email enviado a elementos de vários ministérios cinco dias depois do anúncio da demissão de Christine Ourmières-Widener do cargo, Eugénia Correia terá deixado claro que o Estado tem uma posição frágil neste caso, porque a equipa do anterior ministro Pedro Nuno Santos acompanhou e aprovou a saída de Alexandra Reis da TAP, com a indemnização de 500 mil euros, sem tratar de saber se o ato era legal e se os procedimentos administrativos foram cumpridos.









